Paolla Oliveira já ganhou uma amostra do que a espera no Carnaval de 2027. A atriz, 44, foi recebida com festa pela Imperatriz Leopoldinense durante uma visita à quadra da escola, em Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro.\nAnunciada recentemente como nova rainha de bateria da agremiação, ela encontrou integrantes da diretoria, musas, baianas e ritmistas.\nA recepção teve direito a aplausos, abraços e uma homenagem da bateria. Em coro, os ritmistas cantaram "Nossa rainha também já chegou" enquanto Paolla era cercada pelos integrantes da escola.\nRick deixou marca no Tocantins além da música; relembre histórias\nEscritor do TO lança livro baseado em história que escreveu aos 6 anos\nLeonardo brinca após ganhar parabéns de Poliana por cuidar da saúde: 'Vontade de beber'\nA atriz registrou parte do encontro e compartilhou os bastidores com os seguidores. Nas imagens, aparece sorrindo ao lado de integrantes da Imperatriz e acompanhando a movimentação na quadra.