Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciaram nesta segunda-feira (22) que não estão mais juntos. A informação foi divulgada em uma nota conjunta publicada nas redes sociais.
"Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor", diz o texto. "As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade."
"Com gratidão pela história que construímos e em paz com a decisão que tomamos, seguiremos caminhos separados, guardando profundo carinho um pelo outro", prossegue o comunicado. "Neste momento, pedimos sensibilidade e privacidade. Com amor, Paolla e Diogo."