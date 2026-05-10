A atriz Paolla Oliveira utilizou as redes sociais neste sábado (9) para divulgar novos registros de um ensaio fotográfico realizado na praia.\nNas imagens, a artista aparece de topless, em poses que exploram a luz natural e a paisagem litorânea.\nNos comentários os fãs não pouparam elogios à artista. "Ela não poupa ninguém. Linda de viver", afirmou uma usuária. "Essa seria precisa nem cantar pra encantar", pontuou outra\nCelebridades também reagiram ao ensaio fotográfico. Sabrina Sato comentou: "É muita beleza." Enquanto Anitta disparou: "Lindíssima."\nAs fotos e vídeos podem ser vistas no perfil da atriz no Instagram:\n-Atriz Paolla Oliveira (1.3408159)