João Antônio abraçado à bandeira do Tocantins (Arquivo pessoal/João do Tocantins)\nNo coração do Tocantins, um jovem talento vem transformando dor em criação, legado em som e identidade cultural em expressão artística. O estudante de direito João Antônio Cavalcante dos Santos, de 23 anos, lançou recentemente sua primeira música, "Catarse" uma obra que mistura sua experiência pessoal de crise e superação, com a fé renovada e os ritmos ancestrais da manifestação folclórica Suça (também chamada de Súcia ou Sússia).\nEssa expressão popular, típica do estado, é dançada em cidades como Paranã, Santa Rosa do Tocantins, Monte do Carmo, Natividade, Conceição do Tocantins, Peixe e Tocantinópolis, e se caracteriza por músicas animadas acompanhadas pelo som de violas, tambores e cuícas, refletindo a alegria e o espírito comunitário da cultura local.