Neste fim de semana os bloquinhos de carnaval vão fazer a alegria de foliões em Palmas. O festival faz parte do 1º Encontro de Blocos do Tocantins, e pretende marcar o início da temporada 2026.
As apresentações ocorrem neste sábado (6), a partir das 16 horas, no Espaço Cultura, localizado no plano diretor norte da capital (confira a programação abaixo).
Os blocos fazem parte do projeto da Política Nacional Aldir Blanc do município, por meio da Fundação Cultural de Palmas (FCP). A programação irá contar com a apresentação de uma grande roda de Sussa, além dos alunos do Projeto Vereda, de Taquaruçu.
O festival é gratuito e aberto ao público.