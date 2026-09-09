-Pai leva buquê para filha (1.3453763)\nUma menina de 7 anos ganhou mais do que um buquê de flores em um dia especial. Giovanna Camargo Silva recebeu uma surpresa do pai, o supervisor de oficina Luciano Marques Camargo, dentro da sala de aula, em uma escola de Gurupi, na região sul do Tocantins. O momento, registrado em vídeo, ganhou as redes sociais e emocionou internautas.\nAcompanhado por um funcionário da escola, Luciano entrou na sala carregando as flores. Ao perceber a presença do pai, Giovanna correu para abraçá-lo. Entre sorrisos, lágrimas e os parabéns cantados pelos colegas, a menina recebeu o buquê e ouviu do pai o quanto é especial para ele.\nSol forte dá lugar à chuva e pega participantes de congresso evangélico de surpresa em Palmas; vídeo\nRock in Rio tem menos famosos, mais brindes e até robô na primeira semana