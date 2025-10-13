-Vídeo cabelo maluco (1.3323580)\nDia do Cabelo Maluco virou um evento no Brasil. Crianças e pais usam toda a criatividade para fazer penteados divertidos e os internautas aproveitam para conferir as novidades. Em Palmas, um cabelo de açaí viralizou nas redes sociais. Lara, de 6 anos, participou do evento na escola e foi com um pote do fruto na cabeça, com direito a marshmallow e confetes de chocolate. Mas nem tudo o que foi, voltou.\nA minha esposa foi buscar ela no colégio, ela chegou chorando porque os amiguinhos comeram os marshmallows dela, do cabelo dela. Tiraram das presilhas e comeram", contou o pai, Sérgio Barbosa.\nA publicação da brincadeira já conta com mais de 10 milhões de visualizações no Instagram e 266 mil curtidas.\nNo vídeo, feito antes de Lara ir para a escola, o pai pinta o cabelo da filha com spray roxo para simular o açaí. O pote na cabeça da menina carrega o nome "Açaí da Lara". Sérgio termina a obra colocando colheres, imagens do fruto, além de marshmallows reais, pregados com presilhas.