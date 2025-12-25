O pai do cantor Gusttavo Lima, Alcino Lima, divertiu os seguidores ao oferecer uma caminhonete para o filho por R$ 100 mil. “Eu faço ela pra você por cem conto, porque essa aqui é pra você. Se for para outro, é R$ 110 mil”, falou Alcino.\nA negociação em tom de brincadeira aconteceu durante a visita do cantor ao pai em Minas Gerais, nesta terça-feira (23). Segundo o pai de Gusttavo, a caminhonete é uma D20, com pneus e carroceria novos; o veículo já viajou de Minas para Goiânia duas vezes.\nO cantor brincou com o pai, dizendo que achava que o carro seria um presente. “Eu vim para cá, pensando que eu ia ganhar um presente de Natal. É, eu estou gastando é meu dinheiro”, disse.\nFotos mostram evolução do Natal de Virginia\nPaolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam separação após cinco anos\nMorre Lindomar Castilho, cantor de 'Tapas e Beijos' e 'Você é doida demais'