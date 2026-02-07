Alabá Mohammed Borjin, conhecido nas redes sociais como "Sheik Tocantinense", é um influenciador e empresário tocantinense com quase 3 milhões de seguidores no Instagram. Ele viralizou por vídeos de ostentação, vestimentas tradicionais árabes e ações de distribuição de dinheiro, frequentemente em Palmas e outras cidades do estado.\nEle se identifica como o "1º Sheik no Brasil" e se diz sócio proprietário de uma rede de lojas. Seus vídeos diários envolvem, além de ostentação, ações comunitárias, como nos últimos dias, em que publicações nas redes sociais mostraram o influenciador pagando combustível para motociclistas e motoboys em postos da capital.\nAlém disso, o "Sheik Tocantinense" entrega valores em dinheiro para pessoas que participam de desafios propostos por ele. O JTo tentou contato com a assessoria do artista, mas não houve resposta até a última atualização desta reportagem.