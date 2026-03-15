Michael B. Jordan venceu o Oscar de melhor ator neste domingo (15) pelo filme "Pecadores". Ele superou o brasileiro Wagner Moura, que competia com "O Agente Secreto".\n'Valor Sentimental' vence Oscar de filme internacional e supera 'O Agente Secreto'\nEm clima de final de Copa, Brasil se prepara para noite do Oscar\nWagner Moura e Fernanda Torres se reúnem em vídeo e falam de Oscar com diretores\nA categoria era disputada também por Timothée Chalamet, por "Marty Supreme", Ethan Hawke, que fez "Blue Moon" e Leonardo DiCaprio, protagonista de "Uma Batalha Após a Outra".\n"O Agente Secreto" foi indicado também às estatuetas de filme internacional, melhor filme e direção de elenco.