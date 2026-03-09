A cantora e ex-BBB Flay, que participou da edição de 2020 do reality, relatou por meio das redes sociais que o ônibus de sua equipe bateu de frente com um motociclista que vinha na direção contrária. Com o impacto, o homem morreu.\nSegundo ela, o caso aconteceu na madrugada de sábado para domingo (8), por volta das 3h50, nas proximidades de Condado, em Pernambuco, enquanto seguia viagem após um show.\nA motocicleta teria invadido a contramão e colidido frontalmente com o veículo da equipe. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a colisão foi registrada pela Delegacia de Goiana como acidente de trânsito com vítima fatal.\n"Nossa equipe sofreu alguns ferimentos leves, mas todos estão bem, embora muito abalados física e emocionalmente com o ocorrido. Pedimos compreensão e respeito neste momento tão delicado", diz nota de Flay.