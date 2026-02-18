A Quaresma, que começa nesta quarta-feira (18), marca um período de reflexão e preparação para a Páscoa no calendário cristão.\nO que é?\nA Quaresma é uma tradição cristã que dura cerca de 40 dias, começando na Quarta-Feira de Cinzas e terminando na Quinta-Feira Santa, antes da missa da Santa Ceia. Em 2026, o período vai de 18 de fevereiro a 2 de abril. A Quarta de Cinzas é marcada por uma cerimônia em que são queimadas folhas, e os fiéis recebem um pouco do pó sobre a cabeça ou a testa, para lembrar que "do pó viemos e ao pó voltaremos".\nDurante a Quaresma, os fiéis são convidados a praticar o jejum, a caridade e a oração, como forma de preparação espiritual para a celebração da ressurreição de Jesus Cristo. A tradição é especialmente observada por católicos, ortodoxos, anglicanos e luteranos. Evangélicos costumam não seguir este calendário, mas podem praticar jejuns em outros momentos do ano.