"Querido, obrigada pelo interesse na minha carreira (gargalhada)". Assim começou a entrevista com Fafá de Belém: não demorou nem trinta segundos para ela soltar sua conhecida e calorosa risada pela primeira vez na conversa ao telefone com a reportagem.\nEla até se desculpou pelos outros momentos ao longo do bate-papo em que não conseguiu segurar o riso, como se sua alegria pudesse incomodar. Fafá conta que já teve problemas com isso. Hoje em dia, tira de letra. "A gargalhada me ajuda até hoje na hora em que o bicho está pegando".\nA cantora está celebrando 50 anos de carreira e quase 70 de vida, e segue fazendo seu trabalho com prazer, viajando muito e levantando bandeiras, sem nunca deixar de gargalhar. Essa força interna ela conta que vem desde pequena, quando sofria com a desconfiança, até mesmo dentro de casa.