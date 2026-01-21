"O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, pode ser indicado nesta quinta-feira a quatro estatuetas do Oscar, segundo as previsões finais divulgadas pela revista Variety, especializada no setor audiovisual.\nPara o veículo, o longa brasileiro pode estar entre os competidores a melhor filme, melhor filme internacional, melhor ator, pelo trabalho de Wagner Moura, e de melhor elenco, pelo trabalho de Gabriel Domingues. Esta última é uma categoria novata, que vai celebrar profissionais responsáveis por escolher os atores e as atrizes em filmes.\nO veículo cita ainda uma chance de Kleber Mendonça Filho figurar na categoria de roteiro original, mas fora das cinco apostas principais. O veículo havia também tirado, anteriormente, a aposta em Wagner Moura como melhor ator, mas voltou a considerá-lo após a vitória no Globo de Ouro. O trabalho de Timothée Chalamet em "Marty Supreme", porém, é aventado como possível favorito, capaz de derrotar Moura na categoria.