"O Agente Secreto", filme brasileiro escolhido para concorrer a uma vaga no Oscar pelo Brasil, foi visto por cerca de 274 mil espectadores em seus primeiros dias em cartaz no país, com uma renda de R$ 6,6 milhões. Os dados da Comscore se referem ao público dos últimos quatro dias —entre quinta-feira (6), quando o longa chegou ao circuito nacional, e este domingo (9).\nA obra, premiada no Festival de Cannes pela direção de Kleber Mendonça Filho e pela atuação de Wagner Moura, está em cartaz mais de 707 cinemas, num total de 1.403 salas pelo país. A produção brasileira também teve o maior público da semana no país, superando "Predador: Terras Selvagens" (com 241 mil espectadores) e "O Telefone Preto 2" (84 mil).\nCom isso, o filme já soma mais de 337 mil espectadores, de uma bilheteria de R$ 8,1 milhões, já que, segundo dados da Ancine, a Agência Nacional do Cinema, "O Agente Secreto" tinha, até 2 de novembro, um público de 56 mil pessoas e uma renda de R$ 1,36 milhão, a partir das várias sessões em pré-estreia do filme no final de outubro, em cerca de 300 salas pelo país.