"O Agente Secreto" não levou o Bafta de melhor filme em língua não inglesa, neste domingo (22). O prêmio é o mais importante do cinema britânico e laureou o candidato da Noruega, "Valor Sentimental", drama familiar dirigido por Joachim Trier.\nConcorriam também "Sirât", da Espanha, "Foi Apenas um Acidente", filme iraniano que representa a França, e "A Voz de Hind Rajab", da Tunísia.\nCom isso, o Brasil deixa essa edição da premiação sem nenhum troféu. Mendonça Filho concorria ainda ao Bafta de melhor roteiro original, mas perdeu para Ryan Coogler, pelo trabalho em "Pecadores".\nO paulistano Adolpho Veloso, que venceu vários prêmios da temporada pela fotografia de "Sonhos de Trem", também ficou sem o troféu, que foi para Michael Bauman, de "Uma Batalha Após a Outra".\nE Petra Costa, que concorria com o documentário "Apocalipse nos Trópicos", perdeu para os tchecos Pavel Talankin e David Borenstein, de "Mr. Nobody Against Putin".