O Brasil largou bem na corrida pelo Oscar 2026. O País aparece na disputa por uma vaga em cinco categorias do Oscar, de acordo com a lista de pré-selecionados divulgada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood nesta terça-feira (16).
O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, está entre os finalistas que disputam uma das indicações ao Oscar de melhor filme internacional e de direção de elenco - categoria nova na premiação americana, dedicada a celebrar os profissionais responsáveis por selecionar os atores e atrizes dos filmes.
O principal concorrente do filme brasileiro é Foi Apenas um Acidente, do iraniano Jafar Panahi, favorito na disputa pela estatueta de filme estrangeiro.