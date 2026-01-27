"O Agente Secreto", filme de Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, foi indicado ao Bafta de melhor roteiro original. O anúncio da lista de concorrentes foi feito nesta terça (27) pelos organizadores da premiação, que é considerada uma espécie de versão britânica do Oscar.\nTambém estão na disputa "I Swear", "Marty Supreme", "Valor Setimental" e "Pecadores".\n"O Agente Secreto" também foi indicado ao Bafta de melhor filme em língua não inglesa, enquanto os brasileiros Petra Costa e Adolpho Veloso aparecem nas corridas de melhor documentário, por "Apocalipse nos Trópicos", e fotografia, por "Sonhos de Trem", respectivamente.\nNo Oscar, o longa brasileiro foi indicado às categorias de melhor filme, melhor filme internacional, melhor ator, pelo papel de Wagner Moura, e melhor direção de elenco, categoria inédita que contempla o trabalho dos responsáveis pela seleção dos artistas que estrelam os longas nomeados.