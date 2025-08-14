"O Agente Secreto" e "O Filho de Mil Homens" estão entre os selecionados para concorrer à indicação brasileira para melhor filme internacional no Oscar de 2026. A lista de 16 nomes, anunciada nesta quinta-feira (15) pela Academia Brasileira de Cinema, também conta com "Homem com H", "O Último Azul" e "Vitória".\n"O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, estreou em maio de 2025 em Cannes e, desde então, acumula prêmios e homenagens. O longa venceu o prêmio de melhor direção e de melhor ator, pela interpretação de Wagner Moura como um professor que foge de São Paulo para Recife após um desentendimento com um empresário.\nProduzido pela Netflix, "O Filho de Mil Homens", de Daniel Rezende, é inspirado pelo sucesso literário homônimo, escrito por Valter Hugo Mãe. O elenco conta com Rodrigo Santoro como o pescador Crisóstomo.