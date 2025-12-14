O filme "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, chegou ao marco de 1 milhão de espectadores no Brasil, mais de um mês após a sua estreia no circuito comercial, em 6 de novembro. Segundo dados da Ancine, a Agência Nacional do Cinema, este é o primeiro lançamento nacional do ano a chegar a esta marca, além de se sagrar a primeira produção fora do eixo Sul-Sudeste a conquistar este público nas salas.\nAinda assim, no painel da Ancine, ao longo deste ano, as sessões de "O Auto da Compadecida 2" --produção lançada em 25 de dezembro do ano passado-- e "Ainda Estou Aqui" --que chegou às salas em 7 de novembro de 2024-- somam, ao todo, mais público que o filme que concorre a três Globo de Ouro. O primeiro fez 2,9 milhões de espectadores, enquanto o segundo, que deu o primeiro Oscar ao Brasil, levou 2,7 milhões aos cinemas.