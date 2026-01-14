"O Agente Secreto" já arrecadou quase US$ 5 milhões (R$ 27 milhões) em arrecadação total. Segundo o site Box Office Mojo, a maior parte da receita veio de fora do Brasil.\nO longa brasileiro arrecadou até agora US$ 4,629 milhões (R$ 24,96 milhões) em bilheteria global. Desse valor, US$ 2,1 milhões (cerca de R$ 11,3 milhões) é arrecadação doméstica, o que equivale a 47,1% do total. Já no exterior, o faturamento alcança US$ 2,4 milhões (quase R$ 13 milhões), o que corresponde a 52,9%.\nSaiba como assistir a 'O Agente Secreto' e a outros filmes premiados no Globo de Ouro\nWagner Moura vence o Globo de Ouro de melhor ator pelo filme 'O Agente Secreto'\n'O Agente Secreto' vence o Globo de Ouro de melhor filme em língua estrangeira\nA França é um grande destaque de audiência. O público europeu corresponde a US$ 2 milhões (R$ 10,7 milhões) da arrecadação internacional.