Foi um “eita” emendado num sonoro “vish”. O ano que se despede virou prato cheio para as páginas de fofoca, embalado por separações ruidosas no mundo dos famosos. Casamentos vendidos como inabaláveis desmoronaram com a rapidez de um story de 24 horas. Paolla Oliveira e Diogo Nogueira, Ivete Sangalo e Daniel Cady, Virginia Fonseca e Zé Felipe, Iza e Yuri Lima estão entre os casais que trocaram juras eternas por comunicados “maduros e respeitosos”. Tudo sob os olhos atentos (e curiosos) do público em 2025.\nMas seria 2025 realmente um ano ruim para o amor? O numerólogo Pedro Baldansa, vidente e autor do livro Os Caminhos da Prosperidade explica que a resposta está nos números. 2025, identificado como Ano 9, é simbolicamente associado ao encerramento de ciclos. “O 9 nos relacionamentos representa mudanças, transformações e renovações necessárias. Os casais que não se adaptam a esta necessidade de alterações em suas vidas conjugais realmente acabam passando por um fator de afastamento ou mesmo de término. A energia do 9 é algo como o rompimento de um limite”, explica.