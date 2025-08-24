No ano de 1980, o Brasil viu um súbito aumento de bebês registrados como Fábio. Não foi simples coincidência. Nessa época, o cantor Fábio Jr. emplacava o hit "Vinte e Poucos Anos" e se firmava como galã da música romântica nacional. Se na década de 1970 foram pouco mais de 133 mil registros desse nome, nos anos 1980, pós-onda Fábio Jr, o número quase dobrou e passou de 236 mil. Os dados são do IBGE.\nOutros nomes ganharam força em diferentes épocas. O estudo "Mapa da Popularidade dos Nomes Brasileiros", realizado pela BigDataCorp, mostra que a cultura pop é um dos principais motores da escolha de nomes no país. A empresa, porém, não divulga os totais absolutos por ano devido à Lei Geral de Proteção de Dados -apontando apenas as variações e picos em termos percentuais.\nCelebridades, jogadores de futebol e personagens da ficção são, há décadas, grandes fontes de inspiração para pais na hora de preencher a certidão de nascimento de seus filhos. Em 1989, por exemplo, ano em que Angélica lançou seu segundo disco e vendeu mais de um milhão de cópias, o número de homônimas cresceu exponencialmente.