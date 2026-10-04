Cientistas descobriram uma nova espécie de lagarto nos Andes peruanos, informou neste sábado (3) o Museu de História Natural da Universidade de San Marcos.\nO animal mede entre seis e oito centímetros e apresenta coloração distinta conforme o sexo. As fêmeas têm manchas quadradas no dorso, enquanto os machos apresentam manchas oblíquas e escamas brancas que os ajudam a se camuflar no ambiente rochoso.\nEncontrada na região andina de Arequipa, no sul do país, a nova espécie recebeu o nome de Liolaemus arequipensis, em homenagem ao local.\nO lagarto vive a altitudes entre 3.774 e 4.818 metros acima do nível do mar e se alimenta de plantas e pequenos artrópodes, incluindo aranhas, besouros, percevejos e larvas de insetos. Além disso, a pesquisa aponta que a espécie é vivípara, ou seja, seus filhotes se desenvolvem dentro da mãe.