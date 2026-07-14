O empresário Amarildo Fernandes Bezerra, de 51 anos, surpreendeu os convidados ao chegar ao próprio casamento navegando em uma canoa. A cerimônia foi realizada na Pousada Triuno, em Formoso do Araguaia, no sul do Tocantins, e teve como cenário o reservatório Calumbi II.\nÀs margens da represa, Amarildo era esperado pela noiva, Gilmara Santos Costa Bezerra, de 49 anos, familiares e amigos.\nNos comentários, internautas brincaram com a cena. "Saiu da pescaria direto para o casamento", escreveu um usuário. Outros destacaram o cenário da cerimônia. "O pôr do sol está um espetáculo à parte", comentou uma mulher. "Parece cena de cinema", publicou outro.\nLeonardo aprende a fazer PIX, liga para Poliana para contar, e ela brinca: 'Tudo que eu não queria'\nPai de Cristiano Araújo é internado e revela estar com a 40ª pedra nos rins