Um noivado animou moradores de Heitoraí, na região noroeste de Goiás, com uma carreata que percorreu a cidade e chamou a atenção nas redes sociais. O desfile reuniu mais de dez carros, música e muita comemoração.
No vídeo, o pai da noiva, Rogério Augusto, aparece dançando forró durante a passeata, enquanto o casal Felipe e Sancler, dançam em cima da caçamba de um carro, celebrando o noivado.
Em uma publicação feita nas redes socais, Rogério diz que a comemoração segue uma tradição antiga da família, que costuma marcar datas especiais com carreata, som e confraternização aberta a amigos e conhecidos.