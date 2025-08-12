Conhecido por papéis leves e românticos que o tornaram queridinho da Netflix, Noah Centineo vai encarar um desafio bem diferente: interpretar John Rambo, o icônico veterano de guerra vivido por Sylvester Stallone.\nO novo longa, segundo o site norte-americano Deadline, será uma história de origem do personagem e mostrará sua juventude, antes dos eventos retratados nos filmes clássicos.\nA direção ficará por conta do finlandês Jalmari Helander, responsável pelo longa. As filmagens estão previstas para 2026, na Tailândia. O título provisório é John Rambo, e a ideia é explorar como o jovem soldado se transformou no homem marcado pela Guerra do Vietnã.\nApesar de estar ciente do projeto, Stallone —hoje com 79 anos e protagonista dos cinco filmes anteriores— não terá envolvimento criativo ou participação na produção, afirma o site.