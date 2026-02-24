Uma revelação movimentou a madrugada desta terça (24) no quarto Sonho de Voar, no BBB 26. Enquanto Maxiane Rodrigues cantava um sucesso de Amado Batista, Jordana Morais revelou que já se relacionou com o filho do cantor.\n"Eu estou cantando música do ex-sogro de Jordana. Passada", reagiu Maxiane ao saber do envolvimento. A advogada confirmou a história e aproveitou para relembrar o affair com o filho do cantor.\nA primeira vez que eu andei de jatinho foi no jatinho do Amado Batista", disse.\n'Não fala do meu pai', dispara Ana Paula após provocação de Alberto Cowboy\nChaiany, Maxiane e Milena estão no paredão do BBB 26\nGlobo confirma reprise de 'Avenida Brasil'\nAo ser questionada por Marciele Albuquerque se se tratava do "boyzinho de Goiânia" que ela já havia comentado antes, Jordana confirmou e detalhou que conheceu o ex por meio de uma amiga de infância da escola, parente do cantor.