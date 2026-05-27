Nova York está imersa no caos. A metrópole é dominada por uma máfia que impõe uma rotina de medo à população. Enquanto a influência desse grupo cresce, a credibilidade do poder público desaba. A corrupção, afinal, é uma realidade nos mais altos escalões da prefeitura. Para piorar, a única pessoa que poderia tirar a cidade desse cenário desapareceu após uma crise existencial.\nEm "Spider-Noir", o Homem-Aranha vivido por Nicolas Cage abandonou seu alter-ego para levar uma vida discreta como o melancólico detetive Ben Reilly. A produção que estreia nesta quarta-feira (27) no Prime Video é o retrato de um herói que não quer grandes poderes nem grandes responsabilidades.\nA renúncia ao heroísmo é uma postura diferente daquela adotada pelas versões mais conhecidas do personagem. No filme de 2002, estrelado por Tobey Maguire, o jovem Peter Parker recebe de bom grado os poderes adquiridos após ser picado por uma aranha.