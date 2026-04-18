Aos 44 anos, Natalie Portman anunciou que está grávida do terceiro filho -- o primeiro com seu atual marido, o produtor musical francês Tanguy Destable, 45. "Estou muito grata", disse ela à revista Harper's Bazaar. "Sei que é um privilégio e um milagre."\nFilha de um médico especialista em fertilidade, ela afirmou ser consciente dos desafios de quem está tentando uma gestação. "Cresci ouvindo sobre como é difícil engravidar", contou. "Sei o quanto tenho sorte. Tenho muita consciência disso e sou muito grata. Tenho profunda apreciação e gratidão."\nPor isso, ela disse querer ser cuidadosa com a forma como tornou o assunto público. "Tem tantas pessoas que amo e que passaram por momentos tão difíceis com isso que quero ser respeitosa em relação a isso também", afirmou. "É algo tão bonito e alegre, mas também não é fácil."