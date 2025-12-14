Está aberta a temporada do Natal em Palmas. A programação teve início com a abertura da Vila Encantada, no Parque Cesamar, e segue até o dia 21 de dezembro com atividades gratuitas espalhadas por diferentes regiões da capital. A agenda inclui desfiles, apresentações culturais, personagens natalinos, carretas iluminadas e atrações voltadas para toda a família.\nO acendimento das luzes no Cesamar foi conduzido pelo prefeito Eduardo Siqueira Campos e marcou o início das celebrações. O parque ganhou túnel de luzes, decoração temática, brinquedos e a Casa do Papai Noel, que se tornou um dos espaços mais disputados pelas famílias.\n"Uma programação diversificada, espalhada por vários pontos da cidade e com dias intensos de atividades culturais, traduz o espírito natalino que se instala em Palmas. O Natal é amor, e queremos estimular esse amor ao próximo”, ressaltou.