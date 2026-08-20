Serena Rosas (Jeniffer Dias) e Romualdo Pedreira (Joaquim Lopes) vivem um amor proibido, marcado por ódio antigo entre suas famílias, duas potências rivais da mineração. Quando o casal decide assumir a relação em público, o que era paixão vira escândalo, e acaba em tragédia. Esse é o ponto de partida de Nas Profundezas do Amor, nova novelinha original Globoplay, produzida pelos Estúdios Globo, que estreia no dia 25 no streaming, com todos os capítulos abertos para não assinantes.Com uma história de queda e renascimento, rodeada por sentimentos de amor, vingança e ambição, os segredos enterrados nas profundezas da terra emergem, onde os diamantes mais preciosos podem brilhar ou até mesmo cortar fatalmente quem ousa tocá-los. A obra, criada e escrita por Paulo Ferreira e com direção de Cristiano Marques, tem 50 capítulos, com episódios curtos de aproximadamente 2 minutos, desenvolvidos sob medida para o consumo rápido pelo celular, e pensada para plataformas digitais. “Esse formato da novela vertical tem na sua gênese o fato de que a gente tem que prender a atenção do público a cada dois minutos com ganchos fortes. É um desafio colocar emoção e ação numa trama curta. Quando pensei nessa história, quis colocar camadas em cada personagem, como conflitos, medos, traumas, para não serem muito planos”, comenta Paulo Ferreira. “A gente teve que se reprogramar para esse olhar de uma trama que acontece mais dinamicamente, mas que ao mesmo tempo preserva a sua estrutura e o seu interesse, sem ser só uma sucessão de acontecimentos”, complementa o diretor artístico Cristiano Marques. Na história, o amor dos protagonistas é destruído quando Madalena (Ana Beatriz Nogueira), a poderosa matriarca dos Pedreira, que é contra o romance do filho com a herdeira da família rival, é encontrada gravemente ferida na mansão. “Amo fazer uma mãe problemática, uma mãe 171. Foi uma experiência muito bacana. E acho que o novo formato independe do tempo que você tem de profissão, porque é um novo formato”, afirma Ana Beatriz Nogueira. “É uma outra forma de contar histórias e também exige da gente uma maneira diferente de trabalhar. Foi muito interessante poder experimentar essa linguagem junto com um elenco e uma equipe tão disponíveis para trocar e descobrir, na prática, as possibilidades”, observa Joaquim Lopes.Movida pela ambição e pela inveja, Zara (Thaila Ayala), a astuta assistente da família, aproveita o estado de saúde de Madalena para armar uma teia de mentiras que transforma Serena na principal suspeita da tentativa de assassinato. “Eu era louca para fazer uma vilã como a Zara, uma personagem que é má mesmo. Ao mesmo tempo eu queria encontrar também um lado divertido nela. O Cristiano me deu esse caminho, o texto do Paulo já entregava muita coisa e, a partir daí, tive muita liberdade para experimentar”, afirma Thaila.Na trama, após Serena ser acusada de algo que não cometeu, ela se vê forçada a desaparecer ao conseguir sair da cadeia. Mas um incêndio proposital destrói seu refúgio, deixando todos acreditarem que ela morreu. Após uma passagem de tempo, Serena reaparece com um novo rosto, reconstruído em consequência das graves queimaduras que sofreu, e com nova identidade. Agora como Carmem Quevedo (Jéssica Córes), ela retorna à cidade do império Pedreira com o único objetivo de descobrir a verdade e fazer justiça.“Serena passa por várias coisas, tem um trauma, está querendo mostrar a verdade dela, quem ela é. Mas a necessidade de ter uma vilã é o que movimenta essas ações, essa atitude, o que faz ela, de repente, de uma mulher dócil virar essa mulher mais firme”, explica Jéssica Córes. “Na minha fase, a Serena é doce. Mas é uma mocinha que não tem paz, está sempre numa confusão. Foi incrível fazer ela, foi um desafio, mas um desafio gostoso”, acrescenta Jeniffer Dias.