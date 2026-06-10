A Nobreza do Amor\nVirgínia fica impressionada ao saber que Sebastião contratou Carrapato para seu serviço. Fortunato se preocupa com o pouco reforço policial enviado a Barro Preto a fim de proteger a cidade contra o bando de Belarmino. Virgínia inventa uma desculpa para conseguir dinheiro com Diógenes. Margaret parte com Faraji, e Kênia sofre com as atrocidades de Jendal. Jendal promete trazer Alika de volta a Batanga. Belmira se preocupa com a segurança de Carrapato. Salma desabafa com Lúcia/Alika que decidiu aceitar seu casamento com Fuad para proteger a saúde da mãe. Sebastião acerta o serviço com Carrapato. Mirinho tenta beijar Lúcia/Alika. Alika procura Tonho.\nCoração Acelerado\nNaiane finge estar junto a João Raul em sua festa, e o cantor se incomoda. Eduarda sofre com seus sentimentos por Leandro. Palhares e Cinara ficam juntos novamente. Ronei se declara para Zilá e afirma que não quer perdê-la. Janete ajuda Alaorzinho. Malvino agrada Agenor, e Laurinha aprova. Walmir garante a Alaor que sabe se cuidar. Rosinha pede demissão para João Raul e passa a trabalhar com Agrado e Eduarda. Ronei decide que Eduarda viajará só com Leandro, a fim de poupar Agrado, que está com o pé machucado. Cláudio comenta com João Raul sua preocupação com Walmir. Orientado por Ronei, João Raul convida Naiane para morar em sua mansão.