Após viralizar e virar meme depois de se enrolar para ler o nome do vencedor na categoria álbum do ano no Prêmio Multishow, Zé Felipe usou as redes sociais para explicar o que aconteceu.
Segundo ele, houve uma confusão, pois estava escrito "Dominguinho", projeto encabeçado por João Gomes juntamente com Jotapê e Mestrinho.
"Anunciei junto com a Kenya [Sade] o álbum do ano. Quando virei o envelope era Dominguinho. Aí não sabia se era cantor ou álbum, fiquei na dúvida. Deixei ela falar", explicou. Vale lembrar que o cantor Dominguinhos morreu em 2013.
"Mas eu sei ler, não sou um mestre de leitura, mas um pouquinho eu sei", disse ele.
O Prêmio Multishow 2025 consagrou João Gomes como o principal artista do ano na música brasileira. O cantor venceu cinco categorias da premiação musical da Globo, que ocorreu na terça-feira (10). Quatro delas com o seu projeto "Dominguinho".