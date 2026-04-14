Um dos personagens mais fascinantes do esporte contemporâneo ganhou uma série para chamar de sua. Estreia na quinta-feira (16), na Netflix, a série documental "Ronaldinho Gaúcho", que mostra as alegrias, as tristezas, os dribles e os rolês aleatórios do ex-jogador e uma das maiores lendas da história do futebol em todos os tempos.\nA obra faz um mergulho na vida profissional do craque brasileiro, que viveu seu auge absoluto no Barcelona, de 2003 a 2008. "O Bruxo", como ficou conhecido, conquistou uma bola de ouro da Fifa em 2005 e a eleição de melhor do mundo em 2004 e 2005.\nCom direção de Luis Ara e produção da Canal Azul e da Trailer Films, a produção traz momentos em família e lembra fases dramáticas, como a morte de João, pai de Ronaldinho e de seu irmão mais velho, Assis. Maior incentivador da carreira dos dois (Assis também foi jogador profissional), ele foi encontrado sem vida na piscina da casa da família, em 1989.