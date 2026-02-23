Os veteranos Ana Paula Renault e Alberto Cowboy tiveram um desentendimento após a formação de paredão no domingo (22) no BBB 26 (Globo). O brother se livrou da berlinda após vencer a prova Bate e Volta e, confiante, alfinetou a adversária.\nA loira estava na cozinha, participando de uma discussão com Milena e Jonas. No quarto ao lado, Cowboy estava com os aliados, que pediram para ele ajudar o amigo na treta.\nO vilão do BBB 7 chegou no recinto e fez um comentário afirmando que Milena entregou a prova do anjo da semana anterior para Ana Paula poder ver o pai, Gerardo Renault, que tem 96 anos.\nChaiany, Maxiane e Milena estão no paredão do BBB 26\n'O Agente Secreto' fica sem Bafta de filme estrangeiro, que vai para 'Valor Sentimental'\nMurilo Huff volta para casa após internação por gastroenterite\nA jornalista, ao ver o pai sendo usado como pretexto de provocação dentro do reality show, perdeu a compostura e gritou com o brother, que fugiu da briga e entrou novamente no quarto Sonho de Voar. Ana Paula foi atrás, mas foi impedida por seus aliados.