Intérprete de André em Quem Ama Cuida (Globo), Henrique Barreira, de 24 anos, faz sua estreia no horário nobre e chega à principal vitrine da dramaturgia brasileira como uma das apostas da emissora para a renovação de seu elenco.\nUm novo galã em formação? O ator considera o termo é reducionista e diz que não se enquadra nele. “Já tive muitos problemas com essa palavra (galã) por achar que reduzia o trabalho a um sentido estético, um padrão de beleza. Não adianta ser só bonito, tem que ter estudo, trabalho, esforço e um resultado que cative o público”, afirma o carioca.\nNa novela, o personagem desembarca no Brasil disposto a ajudar a família em um momento delicado. A missão, porém, se complica quando André se apaixona por Dora, personagem de Mariana Ximenes, casada com seu tio Ademir, interpretado por Dan Stulbach.