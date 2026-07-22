"Tudo Vai Ficar Bem", música inédita de Marília Mendonça, foi lançada pela equipe da cantora nesta quarta-feira (22), dia em que ela completaria 31 anos. A goiana, conhecida como a rainha da sofrência e a principal precursora do feminejo no país, morreu de forma precoce em 2021, aos 26 anos, em um trágico acidente de avião que comoveu o país.\nAinda hoje, o Prime Video anunciou a data de estreia da série documental "Marília Mendonça: Sentimento Louco", para 16 de outubro, depois do streaming assinar um acordo de licenciamento para produzir obras dedicadas a história da sertaneja.\nAtriz de 'Godzilla x Kong', Kaylee Hottle morre aos 18 em acidente\nJogador que disputou a Copa do Mundo pela África do Sul morre aos 25 anos\nVirginia inaugura ao lado de Vini Jr academia em Goiânia\nA plataforma também vai lançar o filme ficcional biográfico "Marília", previsto para 2027. Junto da série, será inaugurada uma exposição de mesmo nome no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, que ocupara os dois andares do espaço.