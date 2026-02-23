Murilo Huff sorri durante show na Festa do Peão de Barretos 2025 (Érico Andrade/g1)\nMurilo Huff voltou para casa após ser internado no Hospital Albert Einstein, em Goiânia, com sintomas de um forte quadro viral de gastroenterite. A informação foi divulgada pela noiva do cantor, Gabriela Versiane, que estava acompanhando Murilo no hospital e fez uma publicação nas redes sociais para tranquilizar os fãs.\n"Estamos em casa, graças a Deus. O Murilo está bem melhor, muito obrigada pela preocupação e pelas mensagens de vocês!", disse a influenciadora.\nMurilo deu entrada no hospital na tarde da última sexta-feira (20). Por recomendação médica, o cantor precisou cancelar um show que faria no sábado (21), no Maranhão. Apesar disso, a assessoria informou ao g1 que a agenda não deve sofrer mais alterações.