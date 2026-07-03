-VÍDEO: Murilo Huff dá carro novo de presente para funcionário (1.3428870)\nO cantor Murilo Huff emocionou fãs ao surpreender um de seus funcionários com um carro novo. O momento foi gravado em vídeo e compartilhado nas redes sociais, onde rapidamente repercutiu entre os seguidores e fãs do artista (Veja o vídeo acima). A informação foi confirmada pela assessoria do artista ao POPULAR nesta quinta-feira (2).\nNas imagens, Murilo pede que o funcionário, Sérgio, vá até uma farmácia comprar um remédio. Ao sair em direção ao carro que costuma usar, um Fiat Siena, ele é interrompido pelo cantor.\nNo outro. Que outro? Esse aqui, ué", disse Murilo, apontando para o carro novo.\nConfuso, Sérgio demora alguns segundos para entender que o veículo era, na verdade, um presente. Ao perceber a surpresa, leva a mão ao peito, se emociona e aperta a mão do cantor em agradecimento. Pessoas que acompanhavam a cena comemoram e aplaudem o momento.