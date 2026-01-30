Donna FIV CIAV é avaliada em R$ 54 milhões;Murillo Huff comprou parte da vaca (Reprodução/Instagram Traia Nelore)\nO cantor Murillo Huff presenteou a noiva Gabriela Versiani com uma bezerra que é irmã de Donna, a vaca mais cara do mundo. O animal vai se chamar Zitta, em homenagem à avó da influenciadora. Nas redes sociais, Gabriela afirmou que foi um “presente despretensioso” e mostrou o passeio para a fazenda onde a bezerra está (assista acima).\nNo vídeo, a influenciadora contou que escolheu o presente após o cantor perguntar o que ela queria ganhar de Natal. "Escolhi algo que eu pudesse ter um lucro depois", disse.\nA empresa Nelore Huff do cantor sertanejo Murilo Huff comprou parte de vaca avaliada em R$ 54 milhões. Empresa do cantor arrematou 25% da propriedade de Donna FIV CIAV por R$ 13,5 milhões com mais três empresas sócias: Casa Branca Agropastoril, Agro Mata Velha e Agropecuária LMC.