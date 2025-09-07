O grupo musical do Mundo Bita sobe ao palco na tarde deste domingo (7) para encerrar o Festival Gastronômico de Taquaruçu de 2025 com muita música, dança e histórias para as crianças e famílias. Artistas regionais também devem se apresentar.\nNesta edição, o festival contou com vários gêneros musicais. Zeca Baleiro deu início, que também contou com Fafá de Belém e Anavitória. O festival é gratuito.\nSegundo a prefeitura, o Mundo Bita deve se apresentar a partir das 16h, deste domingo. Já os outros artistas sobem ao palco às 22h. A mudança ocorreu para atender ao pedido dos moradores do distrito.\nConfira o horóscopo deste domingo, 7 de setembro de 2025\nAnavitória é atração na terceira noite do Festival Gastronômico de Taquaruçu; confira programação\nNa culinária, os visitantes ainda poderão aproveitar os diferentes pratos que fazem parte do circuito gastronômico.