Rafaela Bressan Dela Justina, de 28 anos, descobriu traição do namorado (Reprodução/Instagram Rafaela Bressan)\nUma vingança pessoal está virando um fenômeno nas redes sociais. A bodypiercer Rafaela Bressan, 28, viralizou na internet com um vídeo em que mostra o carro do ex-namorado após ela jogar sete quilos de glitter nos assentos, em tudo. Rafaela fez o mesmo no apartamento dele.\nEla conta que descobriu ter sido traída e resolveu fazer algo que incomodasse o ex, "dentro dos limites da legalidade". Rafaela, moradora de Cuiabá, afirma que não pretendia causar nenhum dano material, e sim um incômodo. "Quis dar trabalho, não prejuízo. Tudo o que ele tinha vinha dos pais, inclusive o carro, então não seria justo atingir outras pessoas".\nAs imagens em que o carro e o apartamento aparecem sujos de glitter, difícil de remover, já acumulam 13 milhões de visualizações no TikTok. A ideia, segundo ela, era obrigar o ex a lidar com a sujeira e serviria como uma espécie de lição. "Ele nunca foi de limpar nada, nem de organizar o espaço", diz.