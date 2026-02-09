A esposa do ex-jogador goiano Túlio Maravilha, Cristiane Maravilha, se pronunciou sobre a repercussão do vídeo em que a família explicava o porquê a filha do casal não irá frequentar a universidade pública, mesmo tendo sido aprovada. Na nova publicação, a mãe da jovem afirmou que a filha sofreria bullying por ter dinheiro.\nA postagem ocorreu no sábado (7). No vídeo, Cristiane afirma que a postagem feita pela filha, Tulianne Maravilha, foi mal interpretada e explicou que, se optasse por matricular os filhos em uma universidade federal, eles seriam criticados por serem pessoas públicas e terem status social elevado.\n"Eles iriam ser criticados como muitas pessoas. Eu conheço famosas e bem de vida que estavam estudando em faculdades federais e eram criticadas todos os dias e fizeram até bullying com elas, porque não deixaram a vaga para outros", pontuou.