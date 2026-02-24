Marcela Fortunato, esposa do cantor Guilherme, da dupla com Hugo, mostrou o rosto do bebê Caetano (Reprodução/ Perfil do Instagram de Marcela Fortunato)\nA mulher do cantor sertanejo Guilherme, que faz dupla com Hugo, mostrou o rosto do filho pela primeira vez. Em seu perfil do Instagram, a psicóloga Marcela Fortunato publicou fotos e vídeos de Caetano. Em um deles, ela aparece dançando com o pequeno (veja acima). O casal engravidou de gêmeos, mas o outro bebê não sobreviveu.\nNa publicação, feita na segunda-feira (23), a psicóloga escreveu palavras de carinho sobre a a maternidade e o filho.\nA pressa é barulhenta e tudo que cresce em silêncio cresce duas vezes. Tem coisas que precisam de tempo, e nós tivemos o nosso. Esse é o rosto do meu silêncio e do meu amadurecimento", afirmou.\nGlobo confirma reprise de 'Avenida Brasil'