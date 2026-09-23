Cantor tocantinense Rick em uma selfie publicada nas redes sociais (Reprodução/Instagram de Rick)\nO cantor tocantinense Geraldo Antônio de Carvalho, conhecido como Rick, morreu após a queda de um helicóptero na localidade de Santa Bárbara, em Urubici, na Serra de Santa Catarina. A aeronave levava cinco pessoas e acabou localizada na tarde desta terça-feira (22), durante as buscas mobilizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC).\nAs equipes encontraram os destroços por volta das 12h, menos de 24 horas após o início da operação. O helicóptero tinha decolado de Porto Belo e desapareceu durante o trajeto. Os cinco ocupantes morreram no acidente, segundo o CBMSC.\nApós a localização da aeronave, os bombeiros retiraram os corpos de uma área de mata fechada e de difícil acesso. As vítimas seguiram para São Joaquim e, depois, para Florianópolis, onde a Polícia Científica fez a identificação das vítimas. O corpo do cantor Rick deve ser velado e enterrado em Sorocaba (SP).