A trajetória de Rick deixa um legado marcado por sucessos, parcerias e composições que atravessaram gerações (Reprodução/ Intagram de Rick)\nA morte do cantor Rick Sollo, aos 59 anos, comoveu artistas de todo o país e provocou uma onda de homenagens nas redes sociais. Integrante da dupla Rick e Renner, o sertanejo morreu após a queda de um helicóptero em Urubici, na Serra de Santa Catarina.\nRick era natural de Monte do Carmo, no Tocantins. Ele deixou a esposa Geralda Carvalho e os filhos Mônica e Victor Henrique. O corpo do cantor deve ser velado e enterrado em Sorocaba (SP).\nReconhecido como cantor, compositor e produtor musical, Rick ajudou a construir parte da história da música sertaneja nas últimas décadas, colecionando sucessos gravados por grandes nomes do gênero. Após a confirmação da tragédia, artistas, amigos e parceiros de estrada manifestaram pesar e destacaram a importância dele para a música brasileira.