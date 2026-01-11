Morreu neste domingo (11) a atriz Titina Medeiros, aos 48 anos.\nA morte foi confirmada por Marcílio Amorim, amigo e agente artístico. Ele conta que a atriz enfrentava um câncer de pâncreas e passava pelo terceiro protocolo de quimioterapia.\nO velório será no Teatro Alberto Maranhão, em Natal. Ainda não há detalhes sobre o horário.\nA atriz potiguar ficou conhecida pelo grande público pelo seu papel na novela "Cheias de Charme", como Socorro. Além da vivaz Socorro, que lhe rendeu muitos elogios em sua celebrada estreia em novelas na trama de 2012, ela também fez Nivalda, personagem que viveu em "Mar do Sertão" e em "No Rancho Fundo".\nMorre Manoel Carlos, autor que marcou a história das novelas, aos 92 anos\nRoberto Carlos recebe alta após passar por cirurgia no coração\nEx da mãe de Virginia Fonseca diz que só 'conversou' com uma amiga; 'Nunca a traí'