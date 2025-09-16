Morreu na madrugada desta terça-feira o ator e diretor Robert Redford, um dos grandes nomes do cinema dos Estados Unidos. A morte foi confirmada Cindi Berger, diretora da empresa de relações públicas Rogers & Cowan PMK, que trabalhou com Redford ao longo de sua carreira. Ela não informou o motivo da morte.\nComo cineasta, Redford ficou conhecido por comandar o drama vencedor do Oscar de melhor filme "Gente como a Gente", de 1980. Com o longa, ganhou a estatueta de melhor diretor.\nDe frente para as câmeras, trabalhou no filme de faroeste "Butch Cassidy and the Sundance Kid", de 1969, que marcou um ponto de virada na sua carreira de ator, dando a ele projeção internacional. Quatro anos depois, fez "Golpe de Mestre", pelo qual recebeu indicação ao Oscar de melhor ator pelo papel de um jovem golpista. A obra é considerada um clássico dos filmes de crime.