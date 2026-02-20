O ator Eric Dane morreu na noite desta quinta-feira (19), aos 53 anos, afirmou a família em um comunicado. Dane, que interpretou Mark, em "Grey's Anatomy", sofria de esclerose lateral amiotrófica.\n"Ele passou seus últimos dias cercado por amigos queridos, sua dedicada esposa e suas duas lindas filhas, Billie e Georgia, que eram o centro de seu mundo", diz o comunicado da família.\nSabe-se que o ator sofria da doença desde abril de 2025. À época, quando ele ainda gravava a série "Euphoria", tornou público seu diagnóstico.\n"Ao longo de sua jornada com a ELA, Eric tornou-se um defensor apaixonado da conscientização e da pesquisa, determinado a fazer a diferença para outros que enfrentam a mesma batalha. Ele fará muita falta e será lembrado com carinho para sempre", diz outro trecho do texto da família.